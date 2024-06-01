"Шесть раз мы получили по заднице": почему Чисора назвал Усика величайшим боксером

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик на профи-ринге провел шесть боев против британских боксеров. Все они завершились в пользу украинца.

Александр Усик в поединке за абсолют победил Тайсона Фьюри. "Цыганский король" стал пятым британцем в послужном списке украинского чемпиона.

Читайте также Украденный нокаут был запланирован: что рефери говорил Усику перед боем с Фьюри

Обращение Чисоры к Усику

Ветеран хевивейта Дерек Чисора подвел итоги достижений Александра Усика. 40-летний боксер искренне назвал украинца "величайшим".

Шесть раз мы получили по заднице от этого человека, он – величайший боксер,

– сказал Чисора.

Александр Усик победил пятерых британцев / фото из инстаграма Чисоры

Усик против британцев