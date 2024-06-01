"Шесть раз мы получили по заднице": почему Чисора назвал Усика величайшим боксером
1 июня 2024, 19:45Читати новину українською
Источник:Инстаграм Дерека Чисора
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик на профи-ринге провел шесть боев против британских боксеров. Все они завершились в пользу украинца.
Александр Усик в поединке за абсолют победил Тайсона Фьюри. "Цыганский король" стал пятым британцем в послужном списке украинского чемпиона.
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Обращение Чисоры к Усику
Ветеран хевивейта Дерек Чисора подвел итоги достижений Александра Усика. 40-летний боксер искренне назвал украинца "величайшим".
Шесть раз мы получили по заднице от этого человека, он – величайший боксер,
– сказал Чисора.
Александр Усик победил пятерых британцев / фото из инстаграма Чисоры
Усик против британцев
- Напомним, что во время профессиональной карьеры Александр Усик победил пятерых боксеров из Великобритании.
- В ноябре 2018 года Усик победил нокаутом Тони Белью. Украинец защитил звание абсолютного чемпиона крузервейта.
- В 2020 году на "Уэмбли" Усик одолел Дерека Чисору благодаря решению судей.
- Затем украинец дважды встречался против Энтони Джошуа. В первом поединке в Лондоне украинский боксер выиграл титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе. А в реванше защитил чемпионские пояса.
- Летом 2023 года Усик защитил титулы в поединке с Даниэлем Дюбуа.
- И, наконец, 18 мая в Эр-Рияде Александр побил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом хевивейта.