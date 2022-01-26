Депутаты приняли Закон Украины об антидопинговой деятельности в спорте: что он предусматривает
Источник:Верховная Рада Украины
Депутаты Верховной Рады Украины во время заседания проголосовали за два законопроекта, которые имеют отношение к спорту. В обоих случаях – к антидопинговой деятельности.
Сначала был принят Закон Украины об антидопинговой деятельности в спорте.
Его принятие обосновали тем, что еще 23 марта 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило письмо о несоответствии Закона Украины "Об антидопинговом контроле в спорте" положениям Всемирного антидопингового кодекса.
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"Угроза объявления Исполнительным комитетом ВАДА антидопинговой политики Украины такой, что не отвечает Кодексу приведет к недопущению украинских спортсменов к международным соревнованиям, таким как Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также невозможности участия представителей Украины в руководящих органах мировых спортивных организаций, а именно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и международных федераций по видам спорта", – говорится в пояснительной записке.
2 июня 2021 года за проект закона проголосовали за основу. 26 января 2022 года 303 депутата проголосовали за него во втором чтении и в целом.
Законом:
- определяется основной порядок организации допинг-контроля;
- создается Дисциплинарная антидопинговая комиссия и Апелляционная антидопинговая комиссия, Номинационный и терапевтический комитет и определяется порядок их работы;
- обеспечивается деятельность лаборатории антидопингового контроля;
- возлагается на Минмолодежьспорт обязанность создать Национальную лабораторию антидопингового контроля, она будет заниматься исследованием влияния допинга на организм, проводить исследования и разработки для целей предотвращения допинга и т.д.
Также депутаты во время голосования внесли изменения в статью 52 Закона Украины "О физической культуре и спорте" относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля. Она должна соответствовать требованиям для аккредитации Всемирного антидопингового агентства в соответствии с Международным стандартом для лабораторий, определенным Международной конвенцией по борьбе с допингом в спорте.