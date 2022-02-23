Депутаты Европарламента требуют от УЕФА расторгнуть соглашение с "Газпромом"

Несколько членов Европарламента направили письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину. Они требуют расторгнуть спонсорское соглашение с российским "Газпромом" из-за военного вторжения в Украину.

В Германии обеспокоились из-за того, что российский "Газпром" является едва ли не главным спонсором УЕФА. Особенно на фоне того, что в 2024 году Германия примет чемпионат Европы, где "Газпром" должен быть главным спонсором. Так что реклама российской компании будет повсюду.

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На фоне военного вторжения России в Украину против российских компаний ввели санкции в ЕС. Поэтому несколько членов Европарламента написали письмо в УЕФА, где требуют расторгнуть соглашение с "Газпромом".

"Времена "наблюдаем за ситуацией" прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим", – говорится в письме.

Однако неизвестно, просили ли в своем обращении евродепутаты УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга. Игра намечена на 28 мая 2022 года.

Тесная связь УЕФА и "Газпрома"

"Газпром" – официальный спонсор УЕФА с 2012 года. И с каждым годом вовлеченность российской компании только растет. "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов, а также получил право быть партнером во время Евро-2020 и будущего Евро-2024.

Во сколько обходится такое партнерство – официально не сообщается.

Кроме того, Александр Дюков, генеральный директор одной из дочерних компаний "Газпрома" – "Газпром нефть", в 2019 году был избран президентом Российского футбольного союза. А в 2021 году был избран в исполком УЕФА с правом голоса.

Журналисты также отмечают, что УЕФА не слишком придирчиво относится к своим спонсорам. Во время Евро-2020 среди спонсоров турнира были китайские компании, подозреваемые в использовании принудительного труда угнетенного уйгурского меньшинства Китая.