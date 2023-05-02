Возможного соперника Усика арестовали в США: у топ-боксера нашли оружие и марихуану

Деонтей Уайлдер испытывает проблемы с законом. Боксер попался полиции из-за затонированного стекла, но в результате обыска нашли много запрещенных вещей.

После срыва боя против Тайсона Фьюри команда Александра Усика принялась искать нового соперника для украинца. В настоящее время ведутся переговоры о поединке с Даниэлем Дюбуа за пояс WBА.

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Также одним из вариантов был известный американец Деонтей Уайлдер, бывший чемпион WBC в сверхтяжелом весе. Похоже, что боксеру в ближайшее время будет не до спорта.

Уайлдера арестовали

Американские СМИ сообщают, что в ночь на 2 мая Деонтея арестовала полиция. Офицеры остановили машину Уайлдера из-за затонированного стекла и закрытых номеров.

Впрочем, во время остановки полицейские услышали от боксера перегар и запах марихуаны. После обыска авто они обнаружили наркотическое средство, а также пистолет калибра 9 мм.

Уайлдера доставили в отделение и открыли дело по управлению автомобилем в состоянии наркотического опьянения и незаконное хранение оружия. Утром Деонтей покинул учреждение, а позже написал в твиттере краткое сообщение по этому поводу:

Я лучше буду в безопасности, чем буду жалеть. Конец,

Кто такой Деонтей Уайлдер

37-летний американец является одним из сильнейших боксеров в тяжелом весе в современности. Он запомнился как единственный соперник, смогший не проиграть Тайсону Фьюри. В 2018 году их бой за титул WBC завершился вничью.

Впрочем, позже Деонтей дважды проиграл "Цыганскому королю", потеряв пояс. А вот в других 43-х боях Уайлдер торжествовал, причем только раз не нокаутом. Последний раз американец выходил на ринг в октябре 2022-го, преодолев Роберта Хелениуса.

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После того, как Усик и Фьюри не договорились о бое, команда Уайлдера заявляла о готовности сразиться с украинцем. Впрочем, в последнее время чаще всего пишут, что Деонтей близок к поединку против Энтони Джошуа.

У боксерского сообщества даже есть проект большого вечера бокса в Саудовской Аравии в декабре. Во время него в один уикенд должны пройти поединки Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. Впрочем, пока это остается идеей.