"Доктор сон": известный боксер придумал себе новое устрашающее прозвище

Деонтей Уайлдер назвал свое новое прозвище перед боем с Джозефом Паркером. Бывший чемпион мира заявил, что потенциальные соперники его избегают.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер придумал себе новое устрашающее прозвище. "Бронзовый бомбардировщик" заявил, что теперь он – "Доктор сон".

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У Уайлдера новое прозвище

38-летний американец умеет и любит укладывать спать соперников. Деонтей одержал 42 досрочных победы. Но в то же время дважды он проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

"Мое новое прозвище – Доктор сон. Как это было в заголовках журналов. Нет, я буду Бронзовым бомбардировщиком, но другое мое прозвище – Доктор сон.

А когда у тебя такое имя, и люди видят это своими глазами снова и снова, и снова… У меня же больше нокаутов, чем побед у большинства бойцов этого карда», – сказал Уайлдер.

"Бронзовый бомбардировщик" – отсылка к бронзовой медали Уайлдера на Олимпийских играх 2008, а также к легенде супертяжелого веса Джо Луиса, которого называли "Коричневым бомбардировщиком".