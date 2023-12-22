Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер вигадав собі нове страхітливе прізвисько. "Бронзовий бомбардувальник" заявив, що тепер він – "Доктор сон".

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У Вайлдера нове прізвисько

38-річний американець вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги. Але в той же час двічі він програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

"Моє нове прізвисько – Доктор сон. Як це було у заголовках журналів. Ні, я буду Бронзовим бомбардувальником, але інше моє прізвисько – Доктор сон.

А коли в тебе таке ім'я, і ​​люди бачать це на власні очі знову і знову, і знову… У мене ж більше нокаутів, ніж перемог у більшості бійців цього карду", – сказав Вайлдер.

Цікаво. "Бронзовий бомбардувальник" – відсилка до бронзової медалі Вайлдера на Олімпійських іграх 2008, а також до легенди суперважкої ваги Джо Луїса, якого називали "Коричневим бомбардувальником".