"Следующий бой может стать концом": Уайлдер заговорил о завершении карьеры

В первый день лета сойдутся в ринге два бывших чемпиона мира. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей намерены вернуться на вершину хевивейта.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против китайца Чжана Чжилея. Бой состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.

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Уайлдер не исключает завершения карьеры после боя с Чжилеем

"У меня была успешная карьера. Для меня это момент "сделай или умри". Не думаю, что супертяжелый дивизион будет интересен без Уайлдера, но 1 июня увидим.

Могу ли победить? Добьюсь ли успеха? Кто знает? Но 1 июня – это правильный ответ, посмотрим. Это может стать концом карьеры, это может стать прощанием с Уайлдером, если проиграю", – сказал Уайлдер.

38-летний американец умеет и любит укладывать спать соперников. Деонтей одержал 42 досрочные победы. Но в то же время дважды он проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

Чжилей в 2019 году владел титулами WBA, WBO, IBF, IBO, которые отобрал у британца Энтони Джошуа. В последних двух боях Чжан победил Джо Джойса, а перед этим уступил Филиппу Хрговичу.