Не во сне, а наяву, – легкоатлет Проценко отреагировал на деоккупацию родного Херсона

Призер чемпионата мира и Европы Андрей Проценко отреагировал на освобождение родного ему Херсона от оккупантов. 11 ноября 2022 стал еще одним днем уже свободного от врага украинского города.

Украинский легкоатлет наконец-то дождался освобождения родного города. Андрей Проценко поблагодарил всех военных за старания и силу во время деоккупации Херсона, который 8 месяцев был в оккупации.

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Проценко: Мы всегда будем помнить, какой ценой вы боретесь с свободой

Призер чемпионата мира попросил не забывать, какой ценой Украине дается освобождение своих территорий.

Наконец-то. Не во сне, а наяву. Мой родной город стал свободным. Херсон. Спасибо ВСУ. Благодарю всех наших героев, которые сделали это возможным. Мы всегда будем помнить, какой ценой вы боретесь за свободу – это жизнь наших воинов. Вечная слава им,

– написал легкоатлет.

"Херсонцы ждали освобождения. Сохраняя украинскую символику при всех угрозах и издевательствах оккупантов. Они верили в Украину", – добавил спортсмен.

Проценко выразил слова благодарности всем, кто помогал ему рассказывать о войне, охватившей его Родину: "Горжусь тем, что я украинец. Слава Украине – Героям слава".

Напомним, что Проценко вместе с семьей пробыл 40 дней в оккупации врага. А уже в середине июля завоевал "бронзу" чемпионата мира по легкой атлетике в США.

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