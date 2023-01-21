Новая сила: Денисов назвал клуб, который в будущем будет бороться за чемпионство в УПЛ
Источник:Инстаграмм Александра Денисова
Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов поделился своим мнением о будущей звездочке УПЛ. Денисов возлагает большие надежды на западноукраинский коллектив.
Александр Денисов предсказывает большое будущее ФК Полесья. Бывший директор Футбол 1/2/3 аргументировал свои предсказания.
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Денисов отмечает, что Полесье серьезно настроено на УПЛ. Денисову импонирует подход житомирского клуба.
В Житомире возводится стадион, строится новая спортивная база. Я видел проект – смотрится мощно и классно. Сам Буткевич спокойно и взвешенно подходит к развитию клуба,
– написал Денисов.
Также он считает, что Полесье способно навязать украинским грандам борьбу не только за еврокубки, но и за чемпионство.
Уверен, что за чемпионство впоследствии Полесье будет 100% бороться. Если появится новая сила – будет супер. Из ближайших я вижу мероприятие в УПЛ Полесья. Президент клуба Буткевич строит команду и не только он комплексно подходит к этому вопросу,
– написал Денисов.
Житомир в шаге от высшего дивизиона
- Полесье громко стучится в дверь УПЛ. Житомирский коллектив уверенно идет на первом месте в первой лиге Украины, отрываясь на 12 очков от второго места.
- В составе "волков" выступают бывшие игроки УПЛ, такие как: Филипп Будковский, Андрей Гитченко, Василий Грицук, Олег Кудрик, Владислав Огиря, Дмитрий Шастал и другие. Правда большинство из них уже достаточно возрастные футболисты.