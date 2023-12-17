Украинский Месси покорил сердца болельщиков: видео супер-гола форварда Барселоны

Юный украинец Денис Соколовский отметился эффектным голом за команду академии Барселоны. Такой красоте позавидовал бы даже легендарный Лионель Месси.

15 декабря воспитанники академии Барселоны встречались со сверстниками из Вильярреала. В составе "блаугранас" своей игрой привлекал внимание украинец Денис Соколовский.

Читайте также Стал врасплох нужным: Реал предложит Лунину новый долгосрочный контракт

В начале встречи 10-летний футболист получил мяч в центре поля, на скорости обыграл опекуна и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Желтой субмарины" ничего не мог поделать с фантастическим ударом.

Видео гола Дениса Соколовского

Что известно о юном украинце