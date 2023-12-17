Украинский Месси покорил сердца болельщиков: видео супер-гола форварда Барселоны
17 декабря 2023, 17:21Читати новину українською
Юный украинец Денис Соколовский отметился эффектным голом за команду академии Барселоны. Такой красоте позавидовал бы даже легендарный Лионель Месси.
15 декабря воспитанники академии Барселоны встречались со сверстниками из Вильярреала. В составе "блаугранас" своей игрой привлекал внимание украинец Денис Соколовский.
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В начале встречи 10-летний футболист получил мяч в центре поля, на скорости обыграл опекуна и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Желтой субмарины" ничего не мог поделать с фантастическим ударом.
Видео гола Дениса Соколовского
Что известно о юном украинце
- Денис Соколовский – является воспитанником киевского Динамо.
- В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где сначала играл за Серданьоло-дель-Вальес.
- По итогу сезона Денис забил 40 голов и занял четвертое место в списке бомбардиров юношеской Ла Лиги.
- Результативного футболиста заметили скауты Барселоны, пригласившие его в академию каталонского клуба.
- Начиная с лета 2023 Соколовский защищает цвета "блаугранас", в которой продолжает штамповать голы.