15 декабря воспитанники академии Барселоны встречались со сверстниками из Вильярреала. В составе "блаугранас" своей игрой привлекал внимание украинец Денис Соколовский.
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В начале встречи 10-летний футболист получил мяч в центре поля, на скорости обыграл опекуна и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Желтой субмарины" ничего не мог поделать с фантастическим ударом.
Видео гола Дениса Соколовского
Что известно о юном украинце
- Денис Соколовский – является воспитанником киевского Динамо.
- В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где сначала играл за Серданьоло-дель-Вальес.
- По итогу сезона Денис забил 40 голов и занял четвертое место в списке бомбардиров юношеской Ла Лиги.
- Результативного футболиста заметили скауты Барселоны, пригласившие его в академию каталонского клуба.
- Начиная с лета 2023 Соколовский защищает цвета "блаугранас", в которой продолжает штамповать голы.