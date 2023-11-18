Украинец победил всех биатлонистов Казахстана и Финляндии: результат контрольной гонки

В финском Контиолахти состоялась контрольная гонка в рамках подготовки к наступающему сезону Кубка мира. Победу одержал украинец Денис Насыко.

Украинский биатлонист Денис Насыко стал победителем контрольной гонки, в которой приняли участие спортсмены из сборных Финляндии, Казахстана и Украины. Гонка прошла в финском Контиолахти.

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Секретом успеха Насыко стала чистая стрельба. 28-летний биатлонист закрыл все 10 мишеней и показал лучший результат. Всего в гонке приняли участие 43 атлета.

В топ-10 забежали трое украинцев

Компанию Денису на пьедестале уважения составили Якко Ранта и Туомас Харьюла, стабильно представляющие Финляндию на Кубке мира. Оба допустили один промах на стрельбе стоя.

Среди украинцев в топ-10 также забежали Артем Тищенко и Богдан Цымбал. Тищенко отработал без промахов, а Цымбал не закрыл две мишени на стрельбе стоя.

Контрольная гонка. Мужчины

1. Денис Насыко (Украина) – 27:31.3 (0+0)

2. Якко Ранта (Финляндия) – 3.0 (0+1)

3. Туомас Харьюла (Финляндия) – 13.5 (0+1)

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6. Артем Тищенко (Украина) – 29.7 (0+0)

9. Богдан Цымбал (Украина) – 55.3 (0+2)

13. Артем Прима (Украина) – 1:05.4 (3+0)

14. Тарас Лесюк (Украина) – 1:07.5 (0+3)

15. Роман Боровик (Украина) – 1:14.1 (0+0)

Новый биатлонный сезон стартует 25 ноября одиночной и классической смешанными эстафетами в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Последняя гонка сезона состоится 17 марта 2024 года в канадском Кенморе.