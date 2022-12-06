Аналог Первой лиги Украины: питомец Динамо нашел клуб в США
Источник:инстаграмм El Paso Locomotive FC
В США одного украинца стало больше. Украинский полузащитник Денис Костышин пополнил ряды Эль Пасо Локомотов.
Американский клуб уже в своих соцсетях представил украинца. Денис Костышин подписал контракт с новой командой до конца июня 2023 года.
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По данным портала Transfermarkt, Костышин атакующий полузащитник перешел в новую команду на правах свободного агента, а его соглашение вступит в силу в первый день нового 2023 года.
Напомним, что 3 декабря издание FootBoom сообщило, что футболист расторг контракт с Александрией.
Интересно, что в Александрии Костышин-младший играл с января 2022 и провел за новую команду только 3 матча, в которых отметился одним голом.
Новый клуб украинца выступает во второй по силе лиге США. Регулярный чемпионат этого сезона закончил на 8-й строчке.
Адаптироваться Костышину-младшему в американской команде поможет еще один украинец Артем Холод, выступающий за Эль Пасо Локомотов с августа 2022-го.
Что известно о карьере Дениса Костышина
- До переезда в США играл исключительно в Украине. Денис Костышин – воспитанник киевского Динамо, но в 2014-м сменил Киев на Днепр.
- Выступал за ряд украинских клубов – Днепр, Колос, где поиграл под руководством своего отца Руслана Костышина, и Александрии.
- Всего за все украинские клубы провел 89 поединков, отличившихся 14 мячами и 4 ассистами.