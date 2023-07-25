В компанию к Романчуку: пловец-рекордсмен принес Украине лицензию на Олимпиаду-2024

Еще одна олимпийская лицензия была добавлена в украинскую копилку. Ее автором стал пловец Денис Кесиль.

Украинский пловец с 11-м результатом вышел в полуфинал чемпионата мира-2023 по водным видам спорта, стартовавший 23 июля. Время Дениса Кесиля на дистанции 200 метров баттерфляем составило 1.55,75, пишет 24 канал.

Читайте также Собирает путевки в Париж: Среда получил уже вторую лицензию Украины на Олимпиаду-2024

Еще один пропуск в Париж

Для получения олимпийской лицензии украинцу нужно было преодолеть эту дистанцию с 1:55,78 минут. Что он и сделал – был быстрее всего на 0.03 секунды.

Кесиль стал автором четвертой лицензии Украины по плаванию на Олимпийские игры-2024 в Париж. Денис во второй раз сразится на столь высоком уровне. Ведь у Токио пловец откровенно провалился – лишь 21 место в квалификации.

До этого еще три лицензии в нашей стране принесли лидер Михаил Романчук (400, 800 и 1500 метров свободным стилем), Александр Желтяков (200 метров на спине) и Владислав Бухов (50 метров свободным стилем).

– 22-летний пловец из Кривого Рога, который является рекордсменом Украины на дистанции 200 метров баттерфляем. Являлся призером Евро среди юниоров и занял второе место Юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

Напомним, что ЧМ-2023 по водным видам спорта принес нашей стране не только лицензии по плаванию. Алексей Середа получил неименный пропуск в Париж. Перед этим наш лидер Среда в паре с Кириллом Болюхом завоевали серебряные медали по прыжкам с вышки на высоте 10 метров и принесли первую лицензию Украине по прыжкам в воду.