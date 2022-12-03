Денис Беринчик вышел на бой против Менди в форме с шевроном спецподразделения "Кракен"

Украинский боксер Денис Беринчик провел чемпионский бой против француза Ивана Менди. На этот бой украинец вышел в военной форме.

Денис Беринчик провел бой против Ивана Менди в андеркарте боя Тайсон Фьюри – Дерек Чисора. На кону было два чемпионских пояса, и Беринчик победил единогласным решением судей.

Как это было Беринчик единогласным решением победил Менди в андеркарде боя Фьюри – Чисора

Бой Беринчик – Мэнди состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". На этот бой украинский боксер вышел в военной экипировке. Среди прочего на нем был шеврон спецподразделения "Кракена".

"Кракен" – это отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, созданное в Харькове в марте 2022 года. Оно участвовало в боях в Харьковской области.

Именно в этом подразделении воевал и Денис Беринчик.

Сам Беринчик славится своими выходами в ринг. Он часто примерял на себя разные образы, среди которых были и казак на коне, и преступник, и выезжал на мотоцикле, и приземлялся сверху как супергерой.