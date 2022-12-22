На разогреве у Усика: промоутер рассказал о следующем бое Беринчика

Промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк поделился ближайшими планами украинского боксера. В следующем году Беринчик может провести два поединка.

Денис Беринчик удачно вернулся на ринг, победив 3 декабря француза Ивана Менди. Украинский боксер завоевал титул чемпиона EBU и защитил чемпионский пояс WBO International.

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Беринчик в андеркарде боя Усик – Фьюри

Но патриот Украины не собирается останавливаться на достигнутом. Свой ближайший поединок Беринчик может провести в андеркарде предстоящего мегафайта Усик – Фьюри. Об этом рассказал промоутер украинских чемпионов Александр Красюк.

Мы планируем в 2023 году сделать Денису по меньшей мере два поединка. Если все сложится хорошо, и мы организуем бой Усик – Фьюри, он выступит в андеркарде этого шоу. Это самый лучший вариант для Дениса. Если нет, то что-то найдем ему. Сейчас много хороших вечеров бокса в Англии. В любом случае мы ему два поединка организуем в следующем году,

– сказал Красюк.

О том, с кем именно проведет бой Беринчик, промоутер не уточнил. Одним из кандидатов на поединок с Денисом является бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон. Однако говорить об этом бое еще рано.