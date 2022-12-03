Беринчик единогласным решением победил Менди в андеркарде боя Фьюри – Чисора

В субботу, 3 декабря, поклонники бокса увидели возвращение Дениса Беринчика на ринг. Украинский боксер победил соперника из Франции Ивана Менди.

Это сражение было первым для Дениса Беринчика с декабря 2021 года. После 24 февраля боксер вступил в терроборону Киева, посещал разрушенную Харьковщину и Сумскую область. Денису было явно не до бокса, пишет 24 канал.

На тему Беринчик - Менди: онлайн-трансляция боя

Менди оказался крепким орешком

Боксеры не стали форсировать события и в первом раунде изучали тактику друг друга. Во Втором раунде Беринчик был более активным, но Менди попытался останавливать активность украинца клинчем.

В третьем раунде Менди несколько проснулся и выдал по Беринчику прямой удар. Денис не стал отсиживаться в обороне и ликвидировал преимущество француза.

Беринчик классным хуком попал в голову соперника.

Денис получал постоянные подсказки из своего угла от тренера Егора Голуба. Отметим, что в Лондон поддержать Дениса приехал Александр Усик.

Очень непростой поединок для украинца. Ближе к экватору поединка Менди активизировался и выдал джеб плюс боковой в голову Дениса.

Единогласная победа украинца

И Беринчик, и Менди находили возможность, чтобы метко пробивать по корпусу и голове друг друга. Делали это боксеры даже при выходе из клинча.

Усик тоже подсказывал Беринчику. Классная двойка и двойной джеб прилетел в голову и корпус француза в девятом раунде.

В 10-м раунде Менди после подсечки побывал на стиле ринга. Француз поднялся на ноги. Судья разрешил продолжить поединок.

Чемпионские раунды были очень равны обоим боксерам. Сложно было даже сказать, кто преобладает на ринге.

Очень качественный 12-й раунд от обоих боксеров.

Денис Беринчик по единогласному решению судей побеждает Менди – 117:112, 116:112, 116:112! Украинец защитил пояс WBO International и забирает титул EBU, которым владел Менди! Браво!

Видео лучших моментов боя Беринчик – Менди