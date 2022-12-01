Оба боксера на церемонию прибыли со своими чемпионскими поясами. Беринчик является обладателем чемпионского титула WBO International в легком весе. Его соперник владеет званием чемпиона Европы по версии EBU.

Достойно внимания Беринчик провел открытую тренировку накануне титульного боя с Менди: видео

Дуэль взглядов оказалась достаточно спокойной и обошлась без эксцессов.



Иван Менди и Денис Беринчик после дуэли взглядов / фото K2 Promotions

Напомним, Беринчик проведет бой против Менди в субботу, 3 декабря на стадионе "Тоттенхэм". Каждый боксер выставил на бой свой чемпионский пояс.

"Бой будет смотреть вся моя большая семья и наша Украина, поэтому это так важно для моей страны – вдохновлять людей", – заявил Беринчик на пресс-конференции.

Бой Беринчик – Менди состоится в андеркарте боя Тайсон Фьюри – Дерек Чисора. Там боксеры будут драться за чемпионский титул WBC в тяжелом весе.