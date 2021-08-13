Украинец, проигравший в Москве, перешел в чемпионат Финляндии

Украинский нападающий Денис Баланюк подписал контракт с Мариехамном. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

В новой команде 24-летний украинец будет выступать под 97-м номером.

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Мариехамн после 14-ти туров занимает 10 место в элитном дивизионе чемпионата Финляндии (3 с конца), набрав 11 очков. Новая команда Баланюка имеет ужасные проблемы с результативностью – лишь 9 забитых голов, что является худшей атакой Лиги.

Что известно о Баланюке

В июне Баланюк покинул московское Торпедо, поэтому перешел в новый клуб на правах свободного агента. Также нападающий успел поиграть за Днепр, Вислу Краков, Арсенал Киев и донецкий Олимпик.

Вызывался в сборную Украины, однако так и не дебютировал за национальную команду.