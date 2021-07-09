Динамо объявило о подписании форварда, который в прошлом сезоне забивал киевлянам

Киевское Динамо объявило о подписании соглашения с фланговым нападающим Денисом Антюхом. В прошлом сезоне игрок выступал за Колосс.

В летнее межсезонье Денис Антюх пришел на просмотр в Динамо, где хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода. Игрок отметился забитыми мячами в ворота Базеля и Люцерна.

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Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на 4 ближайших года.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Антюх выступал за Колос. И единственный гол в УПЛ забил в ворота именно Динамо. Это произошло 12 декабря 2020 года. Команды заканчивали матч 10 на 10 после удаления Владимира Шепелева у Динамо и Максима Максименко у Колоса. На 84-й минуте Цыганков вывел киевлян вперед в счете, забив второй гол у Мати. И на 88-й минуте Антюх сравнял счет, обыграв несколько соперников.

Видео гола Антюха в ворота Динамо