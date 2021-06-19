Деньги в футбол не играют, – Кривцов о матче Евро-2020 против Австрии

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов заверил, что на матч Евро-2020 против Австрии "сине-желтые" выйдут с одним настроем – победить.
Защитник нашей национальной команды подчеркнул, что об исходе ничей нет даже мыслей. Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 июня.
Читайте также Выходим с мыслями выиграть, – Бущан о решающем матче Украины на Евро-2020 против Австрии
Мы выходим на каждый матч ради победы и не думаем о следующих соперниках, пока не сделаем этот шаг,
– сказал футболист.
Сергей Кривцов оценил игру лидера австрийцев Марко Арнаутовича. По его словам, нападающий имеет высокую квалификацию и опыт игры на самом высоком уровне, в частности в АПЛ.
Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба,
– добавил защитник.
Напомним, поединок между национальным командами Австрии и Украины состоится 21 июня.
- В нем команды решат судьбу второй путевки квартета в плей-офф.
- Ранее Нидерланды обеспечили себе выход в 1/8 финала Евро-2020.
- "Оранье" одолели Украину и Австрию со счетом 3:2 и 2:0 соответственно.