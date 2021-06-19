Деньги в футбол не играют, – Кривцов о матче Евро-2020 против Австрии

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов заверил, что на матч Евро-2020 против Австрии "сине-желтые" выйдут с одним настроем – победить.

Защитник нашей национальной команды подчеркнул, что об исходе ничей нет даже мыслей. Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 июня.

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Мы выходим на каждый матч ради победы и не думаем о следующих соперниках, пока не сделаем этот шаг,

– сказал футболист.

Сергей Кривцов оценил игру лидера австрийцев Марко Арнаутовича. По его словам, нападающий имеет высокую квалификацию и опыт игры на самом высоком уровне, в частности в АПЛ.

Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба,

– добавил защитник.

По данным Transfermarkt, состав сборной Австрии стоит почти вдвое дороже, чем Украины. Сергей Кривцов отметил: "Деньги в футбол не играют".

Напомним, поединок между национальным командами Австрии и Украины состоится 21 июня.