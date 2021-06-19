Захисник нашої національної команди наголосив, що про нічий результат навіть немає думок. Про це він повідомив на пресконференції 19 червня.
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Ми виходимо на кожний матч заради перемоги та не думаємо про наступних суперників, поки не зробимо цей крок,
– сказав футболіст.
Кривцов про Арнаутовича
Сергій Кривцов оцінив гру лідера австрійців Марко Арнаутовича. За його словами, нападник має високу кваліфікацію та досвід гри на найвищому рівні, зокрема в АПЛ.
Поряд із ним, напевно, діятиме ще один потужний форвард. План на гру та як протидіяти їм, ми дізнаємося від нашого тренерського штабу,
– додав оборонець.
Нагадаємо, поєдинок між національними командами Австрії та України відбудеться 21 червня.
- У ньому команди вирішать долю другої путівки квартету в плей-офф.
- Раніше Нідерланди забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу Євро-2020.
- "Ораньє" здолали Україну та Австрію з рахунками 3:2 та 2:0, відповідно.