День в истории: 13 лет назад официально открыли "Донбасс Арену"

В 2009 году Украина, которая готовилась к проведению Евро-2012, получила первый 5-звездочный стадион. Им стала "Донбасс Арена", которую открыли 29 августа 2009 года.

"Донбасс Арена": история

27 июня 2006 года началось строительство "Донбасс Арены". А 29 августа 2009 года – торжественная церемония открытия стадиона. Для возведения "Арены" за наименьшее время на стройплощадке в отдельные периоды было задействовано до 1600 рабочих одновременно.

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Строить новый стадион для Шахтера начали еще задолго до того, когда команда завоевала Кубок УЕФА (это произошло в 2009 году), а Украина получила право провести Чемпионат Европы 2012 года.

"Донбасс Арена" стал первым в Украине и Восточной Европе стадионом класса "элит". Дизайн "Донбасс Арены" разработала компания ArupSport, в свое время создавшая стадионы Манчестер Сити (Англия), "Альянс Арена" (Германия) и "Сидней" (Австралия). За необычный дизайн, стадион часто называли "летающей тарелкой".

Открыть "Донбасс Арену" 29 августа решили потому, что в этот день отмечался День Донецка и День шахтера. Оба праздника приходятся на последнее воскресенье августа. На открытие пригласили выступить американскую певицу Beyonce.

Видео открытия "Донбасс Арены"

Кроме самого стадиона, работы велись и вокруг. Парковая зона вокруг "Арены" занимает 25 гектаров. Там более 77 тысяч растений. больше, чем половина из которых – розы. Ведь Донецк называют городом роз.

Также особенностью стали сад камней и гранитный мяч весом в 28 тонн, вращающийся на воде.

Бюджет с учетом благоустройства парковой зоны вокруг стадиона составил 400 миллионов долларов.

Особенности "Донбасс Арены"

52 898 – общее количество мест для болельщиков.

54 метра – высота стадиона от уровня поля до его самой высокой точки.

14 283 квадратных метроа составляет площадь остекления фасада.

Примерно 3800 тонн стали были использованы для конструкций крыши

93% трибун накрывает крыша, и лишь 3 800 сидений нижнего яруса остаются открытыми.

Более 1 000 парковочных мест (из них 245 – подземная парковка) предусмотрено на стадионе.

Важные матчи на стадионе

Несмотря на открытие стадиона 29 августа, первый домашний матч на нем "горняки" провели почти через месяц – 27 сентября разгромив Оболонь со счетом 4:0. Первым голом на новом стадионе отметился Жадсон на 18-й минуте с пенальти.

И именно Оболонь нанесла Шахтеру первое поражение на этой "Арене". Произошло это аж через полтора года – 9 апреля 2011 года.

Зато не фартовым этот стадион считался для сборной Украины. Все началось с того, что именно здесь сборная Украины сыграла ответный матч плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2010 года против Греции. На выезде команды сыграли вничью 0:0. Поэтому все решалось именно 18 ноября 2009 года на "Донбасс Арене". Единственный гол Салпингидиса на 31-й минуте вывел именно сборную Греции на ЧМ-2010 года в Южно-Африканской Республике.

После этого Украина сыграла еще четыре матча, в одном лишь сыграв вничью – против Нидерландов 11 августа 2010 года 1:1. еще три проиграла. Два матча пришлись на Евро-2012 – против Франции и Англии. Первый матч отметился бешеным ливнем, из-за чего начало игры пришлось отложить почти на час. А второй поединок отметился скандальным судейством венгра Виктора Кашшаи, который не засчитал гол Девича. И Украина вылетела из турнира, заняв третье место в группе.

Видео незасчитанного гола Марко Девича в ворота Англии

Кроме двух матчей сборной Украины на Евро-2012, на стадионе также сыграли четвертьфинал (Испания – Франция 2:0) и полуфинал (Португалия – Испания 0:0, 2:4 по пенальти) турнира.

Последний матч

2 мая 2014 года был сыгран последний матч на "Донбасс Арене". Шахтер дома обыграл тогда еще Ильичевец 3:1. Последний гол забил Дуглас Коста на 82-й минуте.

Шахтер же на этом стадионе сыграл 102 матча, в которых одержал 80 побед (еще 14 ничьих и 8 поражений). При этом 20 матчей подряд Шахтер здесь только выиграл. За пять лет, что команда выступала на "Донбасс Арене", "горняки" забили 238 голов, пропустив лишь 50.

Война на Донбассе

С начала войны на Донбассе и оккупации Донецка, стадион начали использовать как склад для гуманитарного штаба Рината Ахметова. При этом во время обстрелов Донецка, пострадал и сам стадион. Некоторые из снарядов попали в стеклянное покрытие "Арены".

В 2017 году оккупационные войска захватили и сам стадион. До этого работники Шахтера поддерживали его в порядке, ухаживая как за сооружением, так и газоном. А уже после этого парк вокруг стадиона стал заброшенным.

Восемь лет там не ведутся футбольные матчи. Зато сам стадион постоянно входит в список лучших стадионов в мире. Даже в 2020 году от авторитетного испанского издания Marca. Или в список лучших стадионов Лиги чемпионов от FourFourTwo. Хотя еще в 2015 году "Донбасс Арена" вошла в список наиболее известных заброшенных стадионов.

Родной дом донецкого Шахтера и дальше продолжает страдать от российской агрессии. "Донбасс Арена" испытала очередные разрушения извне в марте 2022 года.

Местные жители опубликовали видео, где видно повреждение арены. От обстрелов пострадал фасад стадиона, вылетели стекла, стекло рассыпано на земле. А рядом с родительским домом "горняков" образовались огромные ямы от прилета снарядов.

А в игре Call Of Duty: Warzone, действия которого происходят в вымышленном городе Верданськ, прототипом которого стал город Донецк, можно взорвать и стадион.