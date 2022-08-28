"Ты – всегда Украина": как спортсмены поздравили Донецк с Днем города

День города Донецк отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году этот праздник пришелся на 28 августа.

Трогательные поздравления от представителей спорта

Сайт 24 канала решил собрать для вас подборку поздравлений от украинских спортсменов, вынужденно покинувших свой родной город. Не сомневаемся в том, что всем им удастся вернуться в свой дом и провести не один турнир в украинском Донецке.

Читайте также День в истории: 13 лет назад официально открыли "Донбасс Арену"

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев поздравил Донецк с Днем города.

С Днем Шахтера и Днем моего родного города Донецка. Город, который будет всегда ассоциироваться со словом дом. Верю, что совсем скоро будет наша победа и самый крутой матч на "Донбасс Арене". Поздравляю тебя, мой родной Донецк. Ты – всегда Украина,

– написал гимнаст.

О празднике родного города вспомнил и защитник "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий.

С днем ​​Шахтера, с днем ​​Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать. Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!

– написал игрок.

Донецкий Шахтер в 2014 году потерял свой дом из-за российской агрессии. Так что "горняки" не могли не вспомнить о памятном для команды дне.

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов тоже вспомнил День города Донецка, он поделился трогательным видео открытия "Донбасс Арены".

Огромное уважение к шахтерам. Безграничная любовь к Донецку. Поздравляю с Днем Шахтера! Поздравляю любимый и родной Донецк с днем ​​города. До встречи на "Донбасс Арене",

– написал Пятов.

Видео открытие стадиона в 2009 году

"С Днем шахтера и Днем города Донецка! Эти особенные для Донецкого региона праздники Донбасс и вся Украина встречают в один из самых драматичных периодов своей истории. Верим, что война закончится и Донецк снова будет украинским, а значит – свободным и преуспевающим.

Мира и добра родному Донецку! Счастье, здоровье, радости и благополучия людям мужественной шахтерской профессии и всем дончанам!", – говорится в пресс-службе Шахтера.