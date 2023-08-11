Невероятный поворот в карьере: один из сильнейших легионеров Динамо отправился в Армению

Конголезский форвард Демерси Мбокани решил, что ему рано вешать бутсы на гвоздь и поехал покорять чемпионат Армении. В услугах бомбардира заинтересован местный клуб Ноа.

Во время своей многолетней карьеры Дьемерси Мбокани сменил 12 клубов. В ближайшее время 37-летний футболист подпишет контракт с ереванским Ноа.

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Экс-динамовец будет играть в чемпионате Армении

В прошлом сезоне Мбокани выступал во втором дивизионе Бельгии, где защищал цвета клуба Васланд-Беверен. Нападающий продемонстрировал достаточно высокую результативность, забив 16 голов в 24 матчах. После завершения сезона Мбокани получил статус свободного агента.

Для продолжения карьеры таранный форвард избрал восьмую команду армянской Премьер-лиги. Кстати, одноклубниками Мбокани будутвоспитанник донецкого Шахтера Артур Миранян и бывший игрок каменской Стали Артур Даниелян.