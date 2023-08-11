Во время своей многолетней карьеры Дьемерси Мбокани сменил 12 клубов. В ближайшее время 37-летний футболист подпишет контракт с ереванским Ноа.
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Экс-динамовец будет играть в чемпионате Армении
В прошлом сезоне Мбокани выступал во втором дивизионе Бельгии, где защищал цвета клуба Васланд-Беверен. Нападающий продемонстрировал достаточно высокую результативность, забив 16 голов в 24 матчах. После завершения сезона Мбокани получил статус свободного агента.
Для продолжения карьеры таранный форвард избрал восьмую команду армянской Премьер-лиги. Кстати, одноклубниками Мбокани будутвоспитанник донецкого Шахтера Артур Миранян и бывший игрок каменской Стали Артур Даниелян.
- Напомним, что Демерси Мбокани является самым дорогим приобретением Динамо. За переход форварда киевляне заплатили Андерлехту 11 миллионов евро.
- В общей сложности за "бело-синих" Мбокани забил 31 мяч в 77 поединках. В составе Динамо Мбокани становился чемпионом Украины (2014/15), дважды обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15), а также Суперкубка Украины (2016/17).