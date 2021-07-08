Дельфин Стерлинг: сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании

Второй полуфинал Евро-2020 выдался не менее интересным, чем первый, но – куда более скандальным. Англия победила Данию благодаря пенальти в экстратайме, которое очень много людей в том эпизоде не увидели – в отличие от судьи.

Так что социальные сети взорвались мемами. Большинство из них намекают на замечательное умение нырять Рахима "Дельфина" Стерлинга, за якобы фол против которого и было назначено решающее и спорное пенальти.

О матче Скандальное решение арбитра помогло Англии победить Данию и выйти в финал Евро-2020: видео

Англия – Дания: пенальти или ныряльти

Рахим Стерлинг – игрок сборной Англии и английского клуба Манчестер Сити. Вне всякого сомнения, у него колоссальный футбольный талант. Но и репутация "любителя понырять" на поле – не менее впечатляет.

Вот и в матче сборных Англии и Дании – на минуточку, полуфинале Евро-2020 – Стерлинг принес победу своей команде не тем талантом. Как минимум, так считают многие пользователей соцсетей, что и вылилось в ряд мемов.

"Рахим Стерлинг – тепловая карта на поле"

"Не на что смотреть. Просто фото Рахима Стерлинга"

"Стерлинг – лучший дельфин. Манчестер Сити – Шахтер"

"Как англичане будут оправдывать ныряние Стерлинга"

"Стерлинг на Евро-2020"

"Стерлинг после матча"

"Стерлинг в штрафной датчан"

"Стерлингу стоит заявиться на Олимпиаду"

"Вот что прислали судье с VAR после нырка Стерлинга"

"Так это было ныряние или пенальти?"

И блестящий мем из Украины

Что ж, победа Англии – уже история. Теперь она сыграет в финале Чемпионата Европы по футболу (впервые в своей истории) против Италии. Стерлинг, видимо, будет на поле – так что шансы переиграть (во всех смыслах) соперника у англичан будут.

Напомним Италия выстрадала победу над Испанией по пенальти и сыграет в финале Евро-2020: видео