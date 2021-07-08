Через це соціальні мережі вибухнули мемами. Більшість із них натякають на чудове вміння пірнати Рахіма "Дельфіна" Стерлінга, за начебто фол проти якого й призначили вирішальне і спірне пенальті.

Про матч Скандальне рішення арбітра допомогло Англії перемогти Данію і вийти у фінал Євро-2020: відео

Англія – Данія: пенальті чи пірнальті

Рахім Стерлінг – гравець збірної Англії та англійського клубу Манчестер Сіті. Поза всяким сумнівом, у нього колосальний футбольний талант. Але й репутація "любителя попірнати" на полі – не менш вражає.

От і в матчі збірних Англії та Данії – на хвилиночку, півфіналі Євро-2020 – Стерлінг приніс перемогу своїй команді не тим талантом, яким мав би. Щонайменше, так вважає чимало користувачів соцмереж, що й вилилося у низку мемів.

"Рахім Стерлінг – теплова карта на полі"

"Нема на що дивитися. Просто фото Рахіма Стерлінга"

"Стерлінг – найкращий дельфін. Манчестер Сіті – Шахтар"

"Як англійці будуть виправдовувати пірнання Стерлінга"

"Стерлінг на Євро-2020"

"Рахім Стерлінг після матчу"

"Стерлінг у штрафному майданчику данців"

"Стерлінгу варто заявитися на Олімпіаду"

"Ось що надіслали судді з VAR після пірнання Стерлінга"

"Так це було пірнання чи пенальті?"

І блискучий мем з України

Хай там як, а перемога Англії – вже історія. Тепер вона зіграє у фіналі Чемпіонату Європи з футболу (вперше у своїй історії) проти Італії. Стерлінг, мабуть, буде на полі – тож шанси переграти (у всіх розуміннях) суперника англійці матимуть.

Нагадаємо Італія вистраждала перемогу над Іспанією по пенальті та зіграє у фіналі Євро-2020: відео