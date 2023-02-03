Михаил Мудрик дебютирует за Челси в основе: украинец сыграет против бывшей звезды Шахтера

Грэм Поттер доверил украинцу место в стартовом составе "синих" на поединок против Фулхэма. Для Михаила это будет вторая игра за Челси.

В середине января Михаил Мудрик перешел в Челси. За вингера сборной Украины лондонцы заплатили Шахтеру 70 миллионов евро. Еще до 30 миллионов "горняки" могут получить бонусы.

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В своем дебютном матче против Ливерпуля Михаил явился на замену во втором тайме и был одним из самых опасных игроков Челси. Впрочем, забить тогда так и не удалось (0:0).

Первый матч Мудрика в основе

Теперь же на матч 22 тура АПЛ против Фулхэма Мудрик впервые оказался в стартовом составе. Михаил займет место на левом фланге нападения, а рядом с ним сыграют Кай Хаверц и Мейсон Маунт.

Кроме того, сразу в старте выходит и аргентинский хавбек Энцо Фернандес, который всего три дня назад присоединился к клубу за 121 миллион евро. К слову, в положении Фулхэма с первых минут сыграет еще один эксгравец Шахтера Виллиан.

: Аррисабалага – Джеймс, Тьягу Силва, Бадиашиль, Кукурелья – Фернандес, Галлахер, Маунт – Зиеш, Хаверц, Мудрик.: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Рид, Пальинья – Декордова-Рид, Перейра, Виллиан – Митрович.

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Отметим, что Челси проваливает этот сезон в АПЛ. Команда Грэма Поттера идет на десятой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 баллов. Фулхэм же расположился на седьмом месте, обгоняя Челси на два балла.

. Поединок Челси - Фулхэм начнется 3 февраля в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция лондонского дерби пройдет на телеканале Setanta Sports.