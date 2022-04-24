Де Пена отметился дебютным ассистом после ухода из Динамо: победное видео

Карлос де Пена помог Интернасеналу минимально на выезде победить Флуминенсе. Бывший динамовец оформил результативную передачу.

Победный ассист

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Карлос де Пена покинул киевское Динамо. Уругваец на 54-й минуте помог Интернасеналу размочить нули на табло, сообщает 24 канал.

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Карлос де Пена отдал с фланга в штрафную. Адрестом передачи стал Алемау, открывший счет в матче. Для уругвайского легионера это первый результативный ассист за 5 сыгранных поединков в футболке новой команды.

Интернасьонал минимально обыграл Флуминенсе (0:1). После третьего тура команда де Пены идет третья в таблице.

Карлос де Пена играл в Украине с 2019 по апрель 2022 года.

Видеообзор матча (ассист де Пены с 1:28)