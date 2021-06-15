Де Дзерби провел первую тренировку Шахтера: к команде присоединился звездный новичок – фото

14 июня Шахтер вышел из отпуска и приступил к работе под руководством нового тренерского штаба. В понедельник в первой половине дня часть игроков прошла обязательное медобследование. Аналогичная процедура во вторник ожидает вторую группу.
Первую тренировку в составе Шахтера провел летний новичок команды Педриньйо. Трансфер бразильца обошелся "горнякам" в 18 миллионов евро.
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В распоряжении нового главного тренера "горняков" сейчас 31 футболист:
Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.
Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза.
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньйо, Денис Шостак, Артур Микитишин.
Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан.
Первая тренировка Шахтера с Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
22 июня донецкая команда отправится на сбор в Австрию, где помимо тренировочных сессий проведет 4 контрольных матча с соперниками из Австрии, Польши и Германии.