Перше тренування в складі Шахтаря провів літній новачок команди Педріньйо. Трансфер бразильця обійшовся "гірникам" у 18 мільйонів євро.

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У розпорядженні нового головного тренера "гірників" зараз 31 футболіст:

Воротарі: Олексій Шевченко, Євген Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

Захисники: Додо, Юхим Конопля, Вітао, Валерій Бондаренко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Марк Мампассі, Данило Удод, Андрій Булеза.

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Фернандо, Дентіньо, Педріньйо, Денис Шостак, Артур Микитишин.

Нападники: Богдан В'юнник, Данило Сікан.



Перше тренування Шахтаря з Де Дзербі / Фото: ФК Шахтар

22 червня донецька команда вирушить на збір в Австрію, де крім тренувальних сесій проведе 4 контрольні матчі з суперниками з Австрії, Польщі та Німеччини.