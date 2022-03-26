Де Дзерби покинул пост главного тренера Шахтера, – СМИ
Источник:ютуб-канал "ТаТоТаке"
Журналист спортивного проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил неожиданную новость о Шахтере. Вроде бы Роберто Де Дзерби расторг соглашение с "горняками"
Неожиданная новость
В своих комментариях Роберто Де Дзерби даже не намекал на уход из донецкого клуба. Напротив, говорил, что мечтает вернуться в Украину и после победы в войне против России сыграть хотя бы один матч на "Донбасс Арене" в Донецке.
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Однако теперь кардинально другую новость сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Напомним, что в интернете появлялась информация, что итальянским специалистом интересовались Интер и Бешикташ. Но у наставника есть действительное соглашение с Шахтером, которое рассчитано до 30 июня 2023 года.
Тренерская карьера Де Дзерби в Шахтере
- Итальянский специалист возглавил тренерский мостик "горняков" в мае 2021 года.
- Под его руководством дончане уже провели 30 матчей, в которых клуб одержал 20 побед, расписал 5 мировых и проиграл столько же поединков.
- Шахтер до войны закончил первую часть чемпионата на первой лидирующей позиции в турнирной таблице УПЛ.