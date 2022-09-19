Экс-тренер Шахтера Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон

Бывший тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с новым местом работы. Теперь итальянский специалист будет работать в АПЛ.

Де Дзерби – новый главный тренер Брайтона

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Брайтона. Его контракт с английским клубом рассчитан на четыре года.

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43-летний специалист еще должен получить разрешение на работу в Англии. То же касается и его ассистентов.

В знак уважения королеве Елизавете II клуб отложил официальное представление Роберто СМИ до 20 сентября.

О бывшем тренере шахтера высказался технический директор Брайтона Дэвид Уэйр.

"Роберто продемонстрировал свои несомненные способности своей работой в Италии и Украине. То, чего он достиг с Сассуоло, безусловно, выделяется.

После своего короткого периода в Шахтере он наслаждался дальнейшим успехом, приведя клуб к кубковому успеху и возглавляя турнирную таблицу чемпионата Украины до того, как война внезапно прекратила его пребывание там", – прокомментировал Уэйр назначение Де Дзерби.

Напомним, что ранее главный тренер Брайтона Грэм Поттер возглавил Челси.

После 6 сыгранных матчей Брайтон идет 4-м в АПЛ, имея в своем активе 13 очков.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 по июль 2022-го.