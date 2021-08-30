Де Дзерби не пришел на послематчевое интервью после мировой с Минаем: причина

Шахтер в 6-м туре УПЛ неожиданно сыграл вничью на выезде с Минаем (1:1). Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби не пришел на послематчевое интервью.

Почему Де Дзерби не ответил на вопросы журналистов

Главный рулевой Шахтера не поделился эмоциями от игры своих подопечных против Миная. Роберто Де Дзерби не пришел на послематчевое интервью из-за нехватки времени. Об этом рассказал директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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Все связано с тем, что Шахтер сразу после матча улетал в Киев. "Горняки" завершили поединок за час до закрытия ужгородского аэропорта. Поэтому донецкому клубу нужно было быстро собраться, чтобы успеть на самолет и улететь в столицу Украины, из-за отсутствия света в аэропорту.

Из-за этого все представители Шахтера не смогли ответить на вопросы журналистов.