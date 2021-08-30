Почему Де Дзерби не ответил на вопросы журналистов

Главный рулевой Шахтера не поделился эмоциями от игры своих подопечных против Миная. Роберто Де Дзерби не пришел на послематчевое интервью из-за нехватки времени. Об этом рассказал директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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Все связано с тем, что Шахтер сразу после матча улетал в Киев. "Горняки" завершили поединок за час до закрытия ужгородского аэропорта. Поэтому донецкому клубу нужно было быстро собраться, чтобы успеть на самолет и улететь в столицу Украины, из-за отсутствия света в аэропорту.

Из-за этого все представители Шахтера не смогли ответить на вопросы журналистов.