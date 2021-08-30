Почему Де Дзерби не ответил на вопросы журналистов
Главный рулевой Шахтера не поделился эмоциями от игры своих подопечных против Миная. Роберто Де Дзерби не пришел на послематчевое интервью из-за нехватки времени. Об этом рассказал директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
Больше об игре Минай неожиданно сыграл вничью с Шахтером, который почти весь матч провел в меньшинстве: видео
Все связано с тем, что Шахтер сразу после матча улетал в Киев. "Горняки" завершили поединок за час до закрытия ужгородского аэропорта. Поэтому донецкому клубу нужно было быстро собраться, чтобы успеть на самолет и улететь в столицу Украины, из-за отсутствия света в аэропорту.
Из-за этого все представители Шахтера не смогли ответить на вопросы журналистов.
- Отметим, что Де Дзерби уже во втором матче в УПЛ получил желтую карточку за свои пылкие эмоции.
- Шахтер довольно неожиданно расписал гостевую мировую в игре, где считался фаворитом противостояния. Единственный гол в составе "горняков" забил нападающий Лассина Траоре.
- После этого тура с 13 очками продолжает идти вторым в таблице, уступая Динамо.