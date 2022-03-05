Де Дзерби может уйти из Шахтера: турецкий клуб уже провел переговоры со специалистом

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби может покинуть донецкий клуб в ближайшее время. В услугах итальянского специалиста заинтересован турецкий Бешикташ.

Спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи находится в поиске нового наставника стамбульской команды с прицелом на следующий сезон.

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По информации источника, представитель стамбульского клуба провел встречу с тренером Шахтера и его агентом и обсудил потенциальные детали сотрудничества. Де Дзерби заявил, что в сложившейся ситуации будет придерживаться решений руководства "горняков" и ФИФА.

Добавим, что УПЛ официально приостановила чемпионат Украины до завершения военного положения. Отметим, что рестарт УПЛ запланирован на пятницу, 25 февраля. Первый матч должен был состояться между Минаем и Зарей.

Что известно о Де Дзерби в Шахтере

Действующий контракт итальянского специалиста с "горняками" рассчитан до 31 июня 2023 года.

42-летний Де Дзерби возглавил Шахтер в мае прошлого года. Вместе с дончанами он успел выиграть Суперкубок Украины и выйти в группу Лиги чемпионов.

До Шахтера Де Дзерби три года работал с итальянским Сассуолло.

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