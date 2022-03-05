Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджи перебуває у пошуку нового наставника для стамбульської команди з прицілом на наступний сезон.

До слова Тренери Динамо та Шахтаря разом з легіонерами покинули Україну

За інформацією джерела, представник стамбульського клубу вже провів зустріч з тренером Шахтаря та його агентом і обговорив потенційні деталі співпраці. Де Дзербі заявив, що у ситуації, яка склалася, буде притримуватися рішень керівництва "гірників" та ФІФА.

Додамо, що УПЛ офіційно призупинила чемпіонат України до завершення воєнного стану. Зазначимо, що рестарт УПЛ запланували на п'ятницю, 25 лютого. Перший матч повинен був відбутись між Минаєм та Зорею.

Що відомо про Де Дзербі в Шахтарі

Чинний контракт італійського спеціаліста з "гірниками" розрахований до 31 червня 2023 року.

42-річний Де Дзербі очолив Шахтар у травні минулого року. Разом із донеччанами він встиг виграти Суперкубок України та вийти до групи Ліги чемпіонів.

До Шахтаря Де Дзербі три роки працював із італійським Сассуоло.

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