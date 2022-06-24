Де Дзерби могут указать "на выход": Йовичевич согласился возглавить Шахтер
Источник:"ТаТоТаке"
Все больше слухов появляется вокруг Игоря Йовичевича и его возможного назначения на должность тренера в Шахтере. Хорватский специалист может покинуть Днепр-1 ради лидера УПЛ.
Новый преемник итальянского тренера
Игорь Йовичевич может стать преемником Роберто Де Дзерби. По информации журналиста Михаила Спиваковского, донецкий клуб уже даже сделал предложение наставнику Днепра-1.
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48-летний специалист вроде бы уже дал свое согласие перебраться в Шахтер. Если стороны придут к согласию, то хорват будет иметь возможность поработать с украинским грандом в новом сезоне и еврокубках. "Горняки" начинают европейский путь с группового раунда Лиги чемпионов.
Йовичевич может добраться донецкой команде абсолютно бесплатно из-за решения ФИФА. Ассоциация позволила приостановить действия соглашений игроков и наставников с иностранными паспортами.
Интересно, что у Йовичевича есть действительный контракт с Днепром-1, рассчитанный еще на год. Идентична ситуация с де Дзерби, связывающим соглашение с Шахтером до 30 июня 2023 года.
На 99,9% тренер Шахтера
По информации другого спортивного журналиста Романа Бебеха, Йовичевич уже на 99,9 процента станет новым главным тренером донецкого клуба.
В этом деле могли сыграть два фактора – выступление команды в Лиге чемпионов и помощь директора "горняков" Дарио Срны, тоже по национальности хорват.
- По итогам прошлого сезона, из-за войны войны был закончен досрочно, Шахтер занял первое место. Дончане опередили Динамо на два очка.
- Днепр-1 под руководством Игоря Йовичевича после 18 туров шел на третьем месте, поэтому тоже будет выступать в еврокубках.