Де Дзерби хочет купить у Шахтер защитника, которым интересовалось Динамо

Динамо и Шахтер охотятся на защитника Галатасарая Маркао. Новый тренер "горняков" решил попробовать перехватить футболиста из-под носа киевского клуба.

Два украинских гранда на одного защитника клуба

Еще в августе 2020 года киевское Динамо интересовалось защитником турецкого клуба. Теперь Марко попал в глаз Шахтера.

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Новоиспеченный главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби попросил клубное руководство дончан подписать ему двух бразильских центральных защитников для конкуренции украинскому дуэту.

41-летний итальянский специалист хочет поработать с Марлоном, выступающим за Сассуоло – бывший клуб наставника. А вторым приоритетом для итальянца является приобретение защитника Галатасарая Маркао.

Интересно, что Марко лишь недавно продлил соглашение с турецким грандом. Его контракт с клубом теперь рассчитан до конца июня 2024 года. Но все это было сделано для того, чтобы выручить как можно больше за трансфер защитника в летнее межсезонье.

В Галатасарае уже даже присмотрели потенциального преемника для Маркао. Им должен стать 26-летний игрок обороны Каан Айхан, выступающий в том же итальянском Сассуоло.