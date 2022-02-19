Де Дзерби хочет в конце своей карьеры в Шахтере вернуть "горняков" на "Донбасс Арену"
Источник:инстаграм Александра Денисова
Шахтер готовится ко второй части сезона УПЛ. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби имеет амбициозную цель, он хочет вернуть выступления команды на "Донбасс Арену".
Де Дзерби: Критикуйте меня
Итальянский наставник беседовал с директором телеканалов "Футбол 1/2/3" Александром Денисовым. Именно он на своей странице в инстаграме выложил несколько цитат из разговора с тренером донецкого клуба.
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Роберто Де Дзерби признался, что никогда не бывает доволен качеством игры, ведь нет команд, показывающих идеальный футбол. Также специалист рассказал, что достаточно жесткий в тренировочном процессе, но после работы подойдет к футболисту и поддержит его.
Наставник Шахтера вспомнил и критику. Многие болельщики недовольны игрой команды под руководством итальянца.
"Я много слышал о Донецке"
Де Дзерби в разговоре с Денисовым вспомнил родной город для клуба – Донецк. У тренера есть мечта вернуть команду на "Донбасс Арену" в конце своей карьеры в Украине.
Я могу здесь проработать полгода, а могу – всю жизнь. Критикуйте меня. Мне нужна постоянная критика. Я много слышал о Донецке. Если у меня все удастся в Шахтере, я хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на "Донбасс Арену" и провести там сезон,
– сказал Де Дзерби.
К сожалению, боевые действия на Донбассе вынудили Шахтер переехать в другой город. Донецкий клуб играл в Харькове, Львове, а теперь их главным домом является Киев и НСК "Олимпийский".Любопытно. Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер в мае 2021 года. Под его руководством "горняки" уже отыграли 30 матчей, в которых праздновали 20 побед, расписали 5 мировых и потерпели 5 поражений. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
- Первую часть сезона УПЛ Шахтер окончил в статусе лидера.
- Отрыв от ближайшего конкурента Динамо составляет 2 очка.
- Свой первый официальный поединок в 2022 году дончане проведут против харьковского клуба Металлист 1925 (26 февраля).