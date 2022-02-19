Де Дзерби хочет в конце своей карьеры в Шахтере вернуть "горняков" на "Донбасс Арену"

Шахтер готовится ко второй части сезона УПЛ. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби имеет амбициозную цель, он хочет вернуть выступления команды на "Донбасс Арену".

Де Дзерби: Критикуйте меня

Итальянский наставник беседовал с директором телеканалов "Футбол 1/2/3" Александром Денисовым. Именно он на своей странице в инстаграме выложил несколько цитат из разговора с тренером донецкого клуба.

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Роберто Де Дзерби признался, что никогда не бывает доволен качеством игры, ведь нет команд, показывающих идеальный футбол. Также специалист рассказал, что достаточно жесткий в тренировочном процессе, но после работы подойдет к футболисту и поддержит его.

Наставник Шахтера вспомнил и критику. Многие болельщики недовольны игрой команды под руководством итальянца.

"Я много слышал о Донецке"

Де Дзерби в разговоре с Денисовым вспомнил родной город для клуба – Донецк. У тренера есть мечта вернуть команду на "Донбасс Арену" в конце своей карьеры в Украине.

Я могу здесь проработать полгода, а могу – всю жизнь. Критикуйте меня. Мне нужна постоянная критика. Я много слышал о Донецке. Если у меня все удастся в Шахтере, я хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на "Донбасс Арену" и провести там сезон,

– сказал Де Дзерби.

К сожалению, боевые действия на Донбассе вынудили Шахтер переехать в другой город. Донецкий клуб играл в Харькове, Львове, а теперь их главным домом является Киев и НСК "Олимпийский".

Первую часть сезона УПЛ Шахтер окончил в статусе лидера.

Отрыв от ближайшего конкурента Динамо составляет 2 очка.

Свой первый официальный поединок в 2022 году дончане проведут против харьковского клуба Металлист 1925 (26 февраля).

. Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер в мае 2021 года. Под его руководством "горняки" уже отыграли 30 матчей, в которых праздновали 20 побед, расписали 5 мировых и потерпели 5 поражений. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.