Де Арраскаэта оформляет дубль в ворота Ганы: Уругвай серьезно настроен на победу
2 декабря 2022, 17:44Читати новину українською
На 32 минуте матча полузащитник сборной Уругвая Де Арраскаэта забил свой второй мяч в поединке со сборной Ганы
Де Арраскаэта снова разочаровывает африканских фанатов. В этот раз он прошил голкипера сборной Ганы ударом боковыми ножницами. Уругвай удваивает свое преимущество, пишет 24 канал.
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Второй гол Уругвая: