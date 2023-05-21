Ужасная трагедия в Сальвадоре: в результате давки на стадионе есть погибшие и сотни раненых
Источник:Sporting News
Во время футбольного матча в столице Сальвадора возникла массовая давка, повлекшая ужасные последствия. Футболисты команд помогали болельщикам спастись.
Этой ночью на стадионе "Монументаль Эстадио Кускатлан" должен был состояться четвертьфинальный матч сальвадорской лиги между командами Альянц и ФАС. Инцидент произошел в столице государства – Сан-Сальвадоре.
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Трагедия на главной арене Сальвадора
В результате давки, возникшей на стадионе, погибли 12 человек, а сотни человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших есть дети.
В результате матч был отменен. Игроки футбольных команд помогали болельщикам выбраться из-под давки.
Футболисты помогали спасать фанатов / twitter.com/eybonluis
В полиции и прокуратуре заявили, что приступили к расследованию трагедии во взаимодействии с обоими клубами. Одной из причин давки стало то, что фанаты сбили входные ворота на стадион, что спровоцировало давку, которая привела к тяжелым последствиям.
Видео, как болельщики пытаются попасть на стадион
Федерация футбола Сальвадора подтвердила отмену матчей, запланированных на воскресенье, 21 мая, приостановив на время весь футбол на национальном уровне.
Фотографии с места событий / соцсети ITR Oficial