Ужасная трагедия в Сальвадоре: в результате давки на стадионе есть погибшие и сотни раненых

Во время футбольного матча в столице Сальвадора возникла массовая давка, повлекшая ужасные последствия. Футболисты команд помогали болельщикам спастись.

Этой ночью на стадионе "Монументаль Эстадио Кускатлан" должен был состояться четвертьфинальный матч сальвадорской лиги между командами Альянц и ФАС. Инцидент произошел в столице государства – Сан-Сальвадоре.

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Трагедия на главной арене Сальвадора

В результате давки, возникшей на стадионе, погибли 12 человек, а сотни человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших есть дети.

В результате матч был отменен. Игроки футбольных команд помогали болельщикам выбраться из-под давки.

Футболисты помогали спасать фанатов / twitter.com/eybonluis

В полиции и прокуратуре заявили, что приступили к расследованию трагедии во взаимодействии с обоими клубами. Одной из причин давки стало то, что фанаты сбили входные ворота на стадион, что спровоцировало давку, которая привела к тяжелым последствиям.

Видео, как болельщики пытаются попасть на стадион

Федерация футбола Сальвадора подтвердила отмену матчей, запланированных на воскресенье, 21 мая, приостановив на время весь футбол на национальном уровне.

Фотографии с места событий / соцсети ITR Oficial

К слову. Стадион "Монументаль Эстадио Кускатлан", вмещающий более 40 000 зрителей и торжественно открытый в 1976 году, является местом, где обычно играет команда Сальвадора. Там они сыграли вничью 1:1 против сборной США в отборочном матче ЧМ-2022.