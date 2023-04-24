Вылетел на спуске с трассы: испанский гонщик Давид Лопес Томико погиб на ралли

Давид Лопес Томико погиб во время гонки. Это уже не первый случай гибели раллийных гонщиков за последний месяц.

Давид Лопес Томико погиб в результате смертельной аварии. Трагедия произошла на субботнем ралли-спринте в Сан-Бартоломе-де-Пинарес в Испании.

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От беды никто не предостерег

Томико преодолевал первый участок спуска, когда его машина взмыла с дистанции и скатилась в крутой овраг. Медики пытались спасти испанского гонщика, однако было уже слишком поздно. Давид Лопес Томико скончался от полученных от аварии травм. К тому же это уже не первая смерть раллийных гонщиков за последний месяц.

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