Одолела в двух сетах: Костюк пробилась в третий круг US Open

В среду и четверг, 28 и 29 августа, состоялись матчи второго круга на Викдритом чемпионате США по теннису. На этом этапе соревновались аж три представительницы Украины.

Гарриет Дарт – Марта Костюк 0:2 (6:7(10), 1:6)

Во втором круге представительница Украины противостояла представительнице Великобритании. Костюк смогла одолеть соперницу по результатам двух сетов, пишет 24 канал.

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Нелегкий первый сет и победа во втором

В первом сете Марта проиграла первые два гейма на своей подаче. В ответ украинка смогла сделать всего лишь один брейк. Британка удерживала преимущество до десятого гейма, а затем Костюк сумела перевести игру на тайбрейк. Марта сделала бешеный камбэк и в "сухую" сделала брейк на подаче соперницы, а затем сделала еще один.

Во время тайбрейка украинка отыграла сразу 5 сетпойнтов Дарт и взяла партию, реализовав третий сетпойнт. В первом сете соперницы имели почти одинаковое количество невынужденных ошибок – 23 у Дарт против 22 у Костюк.

Второй сет был для Марты легким. Она сумела разгромить британку со счетом 1:6. В частности украинка допустила уже меньшее количество ошибок. Она отдала лишь один гейм в начале, а после этого не оставила сопернице шансов на победу несмотря на то, что только с 4 попытки смогла реализовать матчпойнт.

До этого Марта Костюк и Гарриет Дарт уже встречались дважды. В обоих матчах победа была за украинкой.

Видеообзор матча Дарт – Костюк

Отметим, что в третьем круге US Open Марта Костюк встретится с американкой Эмми Наварро. Матч состоится 30 августа.