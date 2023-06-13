Теннисистка из Киева сенсационно выбила полуфиналистку Ролан Гаррос на турнире в Великобритании

Дарье Снигур удалось шокировать маститу оппонентку на травяном соревновании в Ноттингеме. Киевлянка в двух сетах обыграла десятую ракетку мира.

Дарья Снигур (Украина) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) 2:0 (6:4, 6:3)

В английском Ноттингеме стартовал женский теннисный турнир на траве категории WTA250. Среди 32-х участниц заявились две украинки – Ангелина Калинина и Леся Цуренко, пишет 24 канал.

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Впрочем, последняя вынуждена была сняться из-за травмы. Но количество наших представительниц не уменьшилось, ведь на место Леси была заявлена Дарья Снигур .

Теннисистка из Киева, которая идет аж 157-й в рейтинге WTA, получила в первом круге непростую оппонентку Беатрис Хаддад Майя. Бразилия дошла до полуфинала на последнем Ролан Гаррос, что позволило ей стать десятой ракеткой мира.

Однако похоже, что Беатрис отдала все силы на турнире в Париже, чем воспользовалась Снигур. Дарья обыграла фаворитку в двух сетах, причем в первом не отдав ни одного гейма на своей подаче.

Для Снигур это лишь вторая в карьере победа над представительницей топ-10 рейтинга WTA. В прошлом году она одолела на US Open румынку Симону Халеп. В следующем круге Дарья будет противостоять британке Кэти Бултер, которая идет 126-й в мировом рейтинге.

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Ангелина Калинина (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) 2:0 (7:5, 6:3)

Что касается Калининой, то первая ракетка Украины также стартовала с победы. Теннисистка из Новой Каховки доказала свой статус фаворитки в бою с испанкой Нурией Паррисас-Диас.

Теперь Ангелину ждет также бой с представительницей Великобритании Гарриет Дарт (WTA №143). Интересно, что если украинки преодолеют своих соперниц во втором круге, то уже в четвертьфинале их ждет глазная дуэль.