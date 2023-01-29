После секс-скандала: экс-звезда Барселоны сыграл дебютный матч в тюрьме с охранником Роналдинью

Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес даже в тюрьме не перестает играть в футбол. Бразилец провел свой первый футбольный поединок в тюрьме.

Самый титулованный игрок мира был арестован после скандального инцидента в ночном клубе Барселоны, где Дани Алвес нарушил личное пространство одного из отдыхающих. Его обвинили в насилии, в том, что футболист сунул руку под нижнее белье одной из посетительниц. Впоследствии звездный футболист, который 20 января 2023 был взят под стражу, признал свою вину.

К теме Ложь ради жены: Дани Алвес признал участие в половом акте с клубной девушкой

Не покидает любимое дело всей своей жизни

Сначала бразилец не раскалывался, а потом рассказал, почему скрывал свою ужасную выходку. Алвес не хотел, чтобы его брак с дружной распался. Однако теперь Дани грозит от 4 до 12 лет заключения.

Но даже за решеткой Дани Алвес не унывает. Бывший защитник Барселоны продолжает играть в любимую игру миллионов даже под стражей. Бразилец провел свой первый матч. Такой себе, конечно, дебют для эксзвезды каталонского клуба. Скорее всего, другие заключенные даже не мечтали сыграть в одной команде с самым титулованным футболистом планеты.

Любопытно то, что именно под стражей Алвес познакомился с Коутинью, но не тем, что тоже играл за испанский клуб, а охранником другого легендарного бразильского футболиста Роналдинью. Мужчины вместе не только играют в футбол, но и делят одну камеру в тюрьме.

Главное о карьере Дани Алвеса