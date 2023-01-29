После секс-скандала: экс-звезда Барселоны сыграл дебютный матч в тюрьме с охранником Роналдинью
Источник:Marca
Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес даже в тюрьме не перестает играть в футбол. Бразилец провел свой первый футбольный поединок в тюрьме.
Самый титулованный игрок мира был арестован после скандального инцидента в ночном клубе Барселоны, где Дани Алвес нарушил личное пространство одного из отдыхающих. Его обвинили в насилии, в том, что футболист сунул руку под нижнее белье одной из посетительниц. Впоследствии звездный футболист, который 20 января 2023 был взят под стражу, признал свою вину.
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Не покидает любимое дело всей своей жизни
Сначала бразилец не раскалывался, а потом рассказал, почему скрывал свою ужасную выходку. Алвес не хотел, чтобы его брак с дружной распался. Однако теперь Дани грозит от 4 до 12 лет заключения.
Но даже за решеткой Дани Алвес не унывает. Бывший защитник Барселоны продолжает играть в любимую игру миллионов даже под стражей. Бразилец провел свой первый матч. Такой себе, конечно, дебют для эксзвезды каталонского клуба. Скорее всего, другие заключенные даже не мечтали сыграть в одной команде с самым титулованным футболистом планеты.
Любопытно то, что именно под стражей Алвес познакомился с Коутинью, но не тем, что тоже играл за испанский клуб, а охранником другого легендарного бразильского футболиста Роналдинью. Мужчины вместе не только играют в футбол, но и делят одну камеру в тюрьме.
Главное о карьере Дани Алвеса
- 39-летний правый защитник провел свои звездные годы в Испании, хотя начинал свою взрослую карьеру в родной Байе. В 2002 году Алвес впервые перебрался в Испанию, где подписал контракт с Севилией. За красно-белых выступал 6 месяцев и вернулся в родную Бразилию, ведь аренда защитника закончилась.
- Однако уже на следующий день (1 января 2003 года) Дани стал полноценным игроком Севильи, отдав ей 5 лет, тот в 2008-м перешел в Барселону.
- Именно в каталонском клубе Алвеса ждала успешная карьера и звание одного из лучших защитников мира.
- За испанский гранд выступал до 2016 года, откуда перебрался в итальянский Ювентус, но тогда карьера уже не молодого Алвеса пошла на убыль. За Барселону Дани Алвес провел больше всего матчей в карьере – 408 поединков (22 гола и 105 результативных передач).
- За туринцев выступал в течение года, после чего подписал контракт с ПСЖ.
- В августе 2019 впервые вернулся в Бразилию, где стал футболистом Сан-Паулу.
- В июле 2022 года после некоторого времени без клуба вернулся в Барселону, но пробыл в Каталонии всего несколько месяцев.
- До заключения под стражу Алвес играл за мексиканскую Пумас. В своем последнем сезоне за нее отыграл 13 матчей, в которых отдал 5 ассистов.