Після секс-скандалу: ексзірка Барселони зіграв дебютний матч у в'язниці з охоронцем Роналдінью
Джерело:Marca
Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес навіть у в'язниці не перестає грати у футбол. Бразилець провів свій перший футбольний поєдинок у в'язниці.
Найтитулованіший гравець світу був заарештований після скандального інциденту у нічному клубі Барселони, де Дані Алвес порушив особистий простір однієї з відпочиваючих. Його звинуватили у насильстві, у тому, що начебто футболіст засунув руку під спідню білизну одній з відвідувачок. Згодом зірковий футболіст, якого 20 січня 2023 року було взято під варту, визнав свою провину.
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Не покидає улюблену справу усього свого життя
Спершу бразилець не розколювався, а згодом розповів, чому приховував свою жахливу витівку. Алвес не хотів, щоб його шлюб із дружною розпався. Однак тепер Дані загрожує від 4 до 12 років ув'язнення.
Але навіть за ґратами Дані Алвес не сумує. Колишній захисник Барселони продовжує грати в улюблену гру мільйонів навіть під вартою. Бразилець провів свій перший матч. Такий собі, звичайно, дебют для ексзірки каталонського клубу. Швидше за все, що інші ув'язнені навіть не мріяли зіграти в одній команді з найтитулованішим футболістом планети.
Цікаво те, що саме під вартою Алвес познайомився з Коутінью, але не тим, що теж грав за іспанський клуб, а охоронцем іншого легендарного бразильського футболіста Роналдінью. Чоловіки разом не лише грають у футбол, а й ділять одну камеру у в'язниці.
Головне про кар'єру Дані Алвеса
- 39-річний правий захисник свої зіркові роки провів в Іспанії, хоча розпочинав свою дорослу кар'єру у рідній Байї. У 2002 році Алвес вперше перебрався в Іспанію, де підписав контракт із Севільєю. За "червоно-білих" виступав 6 місяців та повернувся у рідну Бразилію, адже оренда захисника закінчилась.
- Однак вже наступного дня (1 січня 2003 року) Дані став повноцінним гравцем Севільї, віддавши їй 5 років, той у 2008-му перейшов у Барселону.
- Саме у каталонському клубі на Алвеса чекала успішна кар'єра та звання одного з найкращих оборонців світу.
- За іспанський гранд виступав до 2016 року, звідки перебрався в італійський Ювентус, але тоді кар'єра вже не молодого Алвеса пішла на спад. За Барселону Дані Алвес провів найбільше матчів у кар'єрі – 408 поєдинків (22 голи та 105 результативних передач).
- За туринців виступав протягом року, після чого підписав контракт із ПСЖ.
- У серпні 2019-го вперше повернувся у Бразилію, де став футболістом Сан-Паулу.
- У липні 2022 року після деякого часу без клубу повернувся у Барселону, але пробув у Каталонії лише декілька місяців.
- До взяття під варту Алвес грав за мексиканську Пумас. У своєму останньому сезоні за неї відіграв 13 матчів, у яких віддав 5 асистів.