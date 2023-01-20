Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии

Бразильский защитник Дани Алвес попал в скандал. Его обвинили в сексуальном насилии в одном из клубов Барселоны. Теперь полиция арестовала игрока.

Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии после инцидента в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Якобы футболист сунул руку под нижнее белье одной из посетительниц. Она сразу пожаловалась охране, которая и вызвала полицию.

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20 января 2023 года Дани Алвес был взят под стражу из-за этих обвинений. Утром в пятницу он прибыл в полицейский участок в Барселоне, чтобы дать свои показания по этому делу. Теперь его ожидает судебное заседание, на котором и будет вынесено решение относительно его временного положения, пока продолжается расследование дела.

Сам футболист все обвинения отвергает. Он не отрицает тот факт, что в этот вечер был в ночном клубе, но отрицает то, что совершил сексуальное насилие.

Данные Алвесу 39 лет. За свою карьеру он успел поиграть в большом количестве клубов, среди которых испанские Севилья и Барселона, итальянский Ювентус и французский ПСЖ. Сейчас игрок мексиканского УНАМ Пумас.

Защитник попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022, сыграл в двух матчах. Бразилия вылетела на стадии четвертьфинала.

За свою карьеру Дани Алвес выиграл 43 трофея, что является рекордом среди футболистов.