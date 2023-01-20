Найтитулованіший футболіст в історії арештований за підозрою в сексуальному насиллі

Бразильський захисник Дані Алвес потрапив у скандал. Його звинуватили у сексуальному насиллі в одному з клубів Барселони. Тепер поліція арештувала гравця.

Дані Алвеса звинуватили в сексуальному насильстві після інциденту в нічному клубі Барселони 30 грудня 2022 року. нібито футболіст засунув руку під спідню білизну одній з відвідувачок. Вона одразу поскаржилася охороні, яка і викликала поліцію.

Варте уваги В Україні запрацювала конвенція з протидії насильства щодо жінок: в UNFPA розповіли деталі

20 січня 2023 року Дані Алвеса було взято під варту через ці звинувачення. Вранці в п'ятницю він прибув до поліцейського відділку в Барселоні, щоб дати свої свідчення у цій справі. Тепер на нього очікує судове засідання, на якому і буде винесено рішення щодо його тимчасового становища, допоки триває розслідування справи.

Сам футболіст усі звинувачення відкидає. Він не заперечує той факт, що в цей вечір був в нічному клубі, але заперечує те, що здійснив сексуальне насилля.

Дані Алвесу 39 років. За свою кар'єру він встиг пограти в чималій кількості клубів, серед яких іспанські Севілья та Барселона, італійський Ювентус та французький ПСЖ. Зараз є гравцем мексиканського УНАМ Пумас.

Захисник потрапив до заявки збірної Бразилії на ЧС-2022, е зіграв у двох матчах. Бразилія ж вилетіла на стадії чвертьфіналу.

За свою кар'єру Дані Алвес виграв 43 трофеї, що є рекордом серед футболістів.